الإحصاء: النيران الصناعية سبب 59.3% من حوادث الحرائق في مصر

أعلن تقرير صادر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ 59.3% من حدوث الحرائق في مصر يرجع لنيران صناعية من أعقاب السجائر وأعواد الكبريت والمواد المشتعلة والشماريخ.

وأضاف التقرير أنّ عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية بلغ 50 ألفا و662 حادثة عام 2019، بينما كانت 46 ألفا و323 حادثة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%.

وأشار الجهاز إلى أنّه وفقا للحالة الجنائية، يأتى الإهمال فى المرتبة الأولـى لحوادث الحريــق بعـدد 25 الفا 029حـادثة بنسبة 49.4% ، يليه الحريق العارض بعدد 23 الفا و46حادثة بنسبة 45.5% ،ثــم الحريق العمـد بعــدد 2 ألفين و587 حــادثة بنسبــة 5.1%خلال عام 2019.

أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شمـاريخ إلخ ...) بنسبة 59.3%، الماس الكهربائى أوالشرر الاحتكاكي بنسبة 18.5%، الاشتعال الذاتي بنسبة 10.2%، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 6.8%، حرائق الغازات بنسبة 4.4%، وفي المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق.

جاءت الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 46.7%، يليها المباني السكنية بنسبة 31%، وفي المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية والسياحية نسبة 0.1%.

تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 7114 حادثة بنسبة 14%، يليها محافظة الإسكندرية بعدد 3516 حادثة بنسبة 6.9%، وفي المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بعدد 72حادثة بنسبة 0.1% من إجمالي حوادث الحريق.

سجل شهر مايو المرتبة الأولي لحوادث الحريق بنسبة 10.9%، يليه شهر يونيو بنسبة 9.6% وأخيرا شهري فبراير، ديسمبر بنسبة 6.7% وهي الأقل عـلى مستوى الأشهر من إجمالي حوادث الحريق.

بلـغ عـدد المتوفين مـن ضحايا الحريق 249 متوفى من المدنيين، 3 من رجال الإطفاء، وبالنسبة للمصابين بلغ 1149 مصابا من المدنيين، 54 من رجال الإطفاء.