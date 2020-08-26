موعد مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي والجونة، مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس الحالي، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة، في التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

وتنقل المباراة التي تجمع بين الأهلي والجونة على استاد القاهرة الدولي عبر قناة "أون تايم سبورت"، ويتولى التعليق عليها أيمن الكاشف وبلال علام، ويدير المباراة الحكم إبراهيم نور الدين.

ترتيب الفريقين في الجدول

ويدخل النادي الأهلي المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، متفوقًا بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك، فيما يأتي الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق الجونة أمام الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ بيدرو بارني المدير الفني للجونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، عمرو عبدالفتاح "عموري".

خط الوسط: محمد محسن "ليلة"، سيرج أكا، إسلام محارب، أحمد مجدي.

خط الهجوم: أحمد حمدي، آلان تشيامابادي.

غيابات الأهلي والجونة

ويغيب عن الأهلي كل من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد الشيخ، ومحمد هاني لتراكم البطاقات، فيما يفتقد الجونة 4 لاعبين، هم أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، باسم علي، وأكرم توفيق نظرًا لوجود بند في عقد إعارتهم بعدم المشاركة أمام الأهلي.