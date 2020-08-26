انطلاق حملة لترشيد استهلاك مياه الشرب بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انطلاق أكبر حملة لترشيد استهلاك المياه في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، أول الشهر المقبل، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية ثقافة ترشيد استهلاك المياه، التي أصبحت ضرورة فى ظل ارتفاع النمو السكاني.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أنه يتم الإعداد لتشكيل لجان متخصصة، للمرور علي الأماكن التي تستخدم المياه في غير الغرض المخصص لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفًا متابعته بشكل مستمر وبصفة شخصية لكافة الشكاوى الواردة بمحافظات القناة، والعمل على حلها فورًا، خاصة تلك المتعلقة بظهور طفوحات مياه الصرف الصحي بالشوارع، وكسور خطوط المياه، وانسداد البلاعات، ومتابعة عمل محطات المياه، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.