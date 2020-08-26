افتتاح فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ

يفتتح المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، غداً الخميس، المقر الجديد لفرع الهيئة بمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ.

وأوضح المستشار السيد أبوكيلة، نائب رئيس الهيئة ورئيس فرع كفر الشيخ، أن افتتاح الفرع الجديد للهيئة بمدينة الحامول يأتي سعياً لتحقيق العدالة الناجزة، ليكون الفرع الثالث للهيئة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز الفرع بتكلفة بلغت حوالي 3 ملايين جنيه، حيث يخدم مراكز الحامول وبلطيم وبيلا والرياض، مما يسهم في سرعة إجراءات التقاضي.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والمستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.