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مصر تطلب دعما صينيا لمرشحها في منظمة التجارة العالمية

ترشيح الخبير المصري عبدالحميد ممدوح لمنصب مدير العام المنظمة

كتب:

صالح إبراهيم
01:51 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الدكتور عبد الحميد ممدوح

الدكتور عبد الحميد ممدوح

أبدت مصر تطلعها لدعم الصين للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية الدكتور عبدالحميد ممدوح، والذي يتمتع بخبرات كبيرة، اكتسبها خلال 27 عاماً، قضاها بالعمل في منظمة التجارة العالمية.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال مكالمة هاتفية أجرتها اليوم، مع السفير الصيني بالقاهرة إن "ممدوح" يتمتع بخبرة تمنحه قوة ومصداقية وثقلا دوليا بين باقي المرشحين.

وفي يونيو الماضي، أعلن السفير علاء يوسف، رئيس بعثة مصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، تقديم ملف ترشيح الخبير المصري في موضوعات التجارة الدولية، عبدالحميد ممدوح، لمنصب مدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي حصل فى فبراير الماضي، على تأييد الاتحاد الأفريقى كجزء من قائمة قصيرة من المرشحين الأفارقة.

ويتنافس على المنصب الدولي 8 مرشحين منهم 3 أفارقة، و2 من آسيا، و2 من أوروبا ومرشح واحد من أمريكا اللاتينية.

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