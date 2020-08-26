أنيميشن وأكشن وتشويق.. الأفلام الجديدة في السينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل في السطور التالية.

100% Wolf

تدور أحداث الفيلم حول فريدي لوبين الذي يعيش كوريث لعائلة شهيرة من الذئاب المفترسة، وبينما يستعد ليصبح من أشرس الذئاب يتحول لكلب.

أبطال الفيلم إيلاي سوينديلز، كام رالف، جاي كورتني، جين لينش، ليام جراهام، أكمل صالح، ومخرج الفيلم ألكسيس ستادرمان.

Tenet

تدور أحداث الفيلم حول عميل سري يسافر عبر الزمن لمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، ويكتشف حقائق غامضة تتجاوز الواقع.

أبطال الفيلم جون ديفيد واشنطن، روبرت باتنسون، إليزابيث ديبيكي، آرون تايلور جونسون، مايكل كين، كليمانس بويزي، ومخرج الفيلم كريستوفر نولان.

الحوت الأزرق

تدور أحداث الفيلم حول لعبة الحوت الأزرق التي يستخدمها عدد كبير من الشباب بعد انتشار التكنولوجيا، وتتسبب في مخاطر كبيرة للأبناء.

أبطال الفيلم راندا البحيري، نيرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي، ندى بهجت، أحمد سلامة، ومخرج الفيلم علاء مرسي.