وفاة والد المخرج ستيفن سبيلبرج عن عمر 103 أعوام

توفي اليوم أرنولد سبيلبرج، والد المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج، عن عمر ناهز الـ 103 أعوام.

ووفقًا لما أعلنه موقع فارايتي الأمريكي، جائت وفاة والد سبيلبرج، "طبيعية"، وفي ليلة الوفاة كان "ستيفن" بصحبة والده ولم يفارقه.

ونعى ستيفن سبيلبرج، والده الذي كان يعمل في مجال هندسة الإلكترونيات، ووصفه "أنت أساس بيتنا، ومحتوياته الإلكترونية من أجهزة، أقول والدي بصحبة عباقرة بدأوا فعل ذلك".

وعبرت شقيقات ستيفن سبيلبرج "أنّ ونانسي وسو"، عن حزنهم لوفاة والدهم الذي علمهم التفكير واتساع الأفق وحب البحث.

وفي عام 2017 توفيت والدة ستيفن سبيلبرج، عن عمر ناهز 97 عامًا، الذي كان دائمًا يقول عنها "أمي تميمة حظي".

ويعد ستيفن سبيلبرج، واحدًا من أعظم مخرجي ومنتجي السينما العالمية، وحاصل على جائزة الأوسكار، ومن أبرز أفلامه "Private Ryan save"، "Lincoln"، " Bridge of Spies".