حملة تفتيش بأسوان توصي بإغلاق 11 منشأة تجارية وتحرر 25 إنذارا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، حملة تفتيش موسعة لمتابعة الاشتراطات البيئية والصحية والسلامة المهنية، بالاشتراك مع الطب البيطري والتموين والصحة وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وقال طارق لطفي، رئيس مدينة ومركز أسوان، إن الحملات أسفرت عن تحرير 9 إنذارات لعدد من المنشآت التجارية لعدم إنهاء إجراءات تراخيص ونشاط، وتحرير 15 إنذار اشتراطات بيئية، والتوصية بإغلاق 11 منشأة تجارية، كما تم إعدام 50 كيلو جرام أغذية ولحوم متنوعة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وفى سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية، حملة موسعة لإزالة التعديات على أرض الدولة، أسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة إداري بإجمالي 5000 متر مربع، وتنفيذ 16 قرار إزالة إداري تند غير مرخصة بالمول الثاني بحي الصداقة الجديدة.