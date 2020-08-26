ناصر القصبي ناعيا محمد حمزة: الرحمة والمغفرة لفناننا القدير

نعي الفنان ناصر القصبي، الفنان السعودي محمد حمزة، الذي توفي قبل قليل عن عمر ناهز 87 عاما.

وغرّد القصبي، عبر حسابه على تويتر: "الرحمة والمغفرة لفناننا القدير محمد حمزة، قدم الفقيد العديد من الأعمال التلفزيونية التي تعتبر محطة في العمل الدرامي السعودي، وعزاؤنا لأولاده لؤي ووائل، ولأهله ومحبيه، رحمة الله عليه".

وتحولت حسابات محبي الفنان الراحل على تويتر، إلى دفاتر عزاء للفنان الذي قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

وشارك حمزة، في مسلسلات "أهل البلد" عام 2013، "ليلة هروب" 1989، كما شارك في مسلسل "الزير سالم" مع محمود ياسين، يوسف شعبان، وفردوس عبدالحميد، ومسلسل "جمال الدين الأفغاني" 1984، مسلسل "بعثة الشهداء" 1981.