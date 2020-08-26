قبل بدء الدراسة.. إجراءات الحصول على قرض المصروفات المدرسية

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد والمقرر في السابع عشر من أكتوبر المقبل، يتيح بنك ناصر الاجتماعي، قرض تمويل المصروفات المدرسية، لتخفيف أعباء المصروفات عن كاهل الأسرة المصرية وخاصة في ظل جائحة كورونا .

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المصروفات الدراسية، والإجراءات، وفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي.

الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ـ الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب، حيث يتم منح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

إجراءات الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ـ طلب الحصول على التمويل .

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ إيصال مرفق حديث.

ـ بيان مفردات الدخل .