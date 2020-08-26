العراق يؤكد حرصه على استمرار عمل بعثة الناتو

قال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، إن الحكومة العراقية حريصة على استمرار عمل بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.

وأوضح مكتب الأعرجي في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن الأخير "استقبل بمكتبه، اليوم رئيسة بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارنيان والوفد المرافق لها، وشهد اللقاء استعراض دور بعثة الناتو في العراق، الذي بدأ عام 2018، وما قدّمته خلال عملها في العراق".

وأكد الأعرجي، حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل البعثة في العراق، وأهمية النتائج المتحققة لدعم كامل المنظومة الأمنية العراقية، للاستفادة من الخبرات الدولية، وبناء القدرات والتدريب، إلى جانب تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية.

وأشار الأعرجي، إلى رغبة مستشارية الأمن الوطني العراقي عقد اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع بعثة الناتو، للخروج بورقة رسمية تتضمن المتطلبات التي ستقدّمها البعثة.

من جانبها، أعربت رئيسة البعثة عن استعدادها لتلبية متطلبات الجهات العراقية، وفق محددات مهمة البعثة التي تحرص بكل جهدها على دعم العراق في جميع المجالات.