بالفيديو.. عرض قدرات الدفاعات الجوية الروسية خلال معرض"آرميا-2020"

عرضت القوات الروسية، قدرات الدفاعات الجوية الروسية خلال معرض "آرميا-2020"، الذي تجري فعالياته في ضواحي العاصمة موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأظهر فيديو، لقطات إطلاق صورايخ من المنظومة الجوية "إس-400" ومنظومات أخرى، أثبتت قدرتها القتالية من خلال التصدي لعدة هجمات نفذتها جماعات مسلحة بواسطة القذائق والطائرات المسيرة في سوريا.

وشهدت حديقة "باتريوت" في ضواحي موسكو اختبار أول صاروخ موجه لمنظومة "تورنادو-إس" كشفت عنها شركة "سبلاف" الروسية في منتدى "آرميا– 2020"، فيما بلغ طول الصاروخ 7.6 متر ومداه 120 كم.

ويعتبر معرض "آرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة في العالم، الذي تجري فعاليات دورته السادسة في الفترة الممتدة من 23 -29 أغسطس الجاري.