السلطات الأمريكية تتهم تيفا الإسرائيلية بالتلاعب بأسعار الأدوية

اتهمت السلطات الأمريكية، شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا" بالتلاعب بأسعار الأدوية، بعد أن رفضت التسوية مع وزارة العدل الأمريكية.

وأشارت السلطات الأمريكية، إلى أن الشركة الإسرائيلية تفاهمت بشكل غير قانوني، مع أطراف أخرى لتحديد أسعار عقاقير بشكل غير قانوني أيضًا بين عامي 2013 و2015.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن شركة "تيفا" والعديد من الشركات "اتفقت على تحديد الأسعار والتلاعب باستدراجات العروض، وتوزيع زبائن فيما بينها للعديد من الأدوية النوعية "بما في ذلك دواء "برافاستاتين" الذي ينظم الكوليسترول.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن المرضى دفعوا في المجموع 350 مليون دولار أكثر مما كان يجب أن يدفعوه.

وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت شركة "تيفا" في وقت سابق من هذا الشهر بتضخيم سعر عقار "كوباكسون" للتصلب المتعدد للمرضى في برنامج "مديكير" الذي تديره الحكومة.

وردت شركة "تيفا" على الاتهامات بأنها "تشعر بخيبة أمل لاختيار الحكومة المضي قدما في هذه المحاكمة".

وقالت الشركة في بيان إن "الجهود المبذولة لإيجاد حل لم تحرز أي تقدم لأن وزارة العدل الأمريكية أظهرت عدم استعدادها للنظر في بدائل لن تكون لها آثار كبيرة على الشركة والشركاء الذين يعتمدون عليها، بما في ذلك المرضى الذين يستفيدون من أدويتنا".

وذكرت "فرانس برس"، أن 5 شركات مرتبطة بالقضية دفعت غرامات باهظة لتجنب الملاحقة القضائية، ووافقت شركة "ساندوز" التابعة لمجموعة الأدوية السويسرية العملاقة "نوفارتيس" على دفع 195 مليون دولار في مارس الماضي، وكذلك وافقت الشركة الأمريكية التابعة للمجموعة الإسرائيلية "تارو" للأدوية على دفع 205.7 ملايين دولار في تموز الماضي.

ومن بين الشركات الأخرى "أبوتكس" التي وافقت على دفع غرامة تبلغ 24.1 مليون دولار في مايو الماضي، وشركة "جلينمارك" التي وجهت إليها اتهامات من قبل هيئة محلفين كبرى في يوليو الماضي.

جدير بالذكر، أن شركة "تيفا" قد باعت أدوية بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي.