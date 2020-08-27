مصرع صبي وإصابة فتاة بتسمم في أسيوط

لقي صبي مصرعه وأصيبت فتاة بتسمم في حادثين متفرقين إثر تناولهما أقراص سوس بساحل سليم والبداري في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارين الأول من مركز البداري بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول إيهاب سمير خلف، 14 عاما، مقيم بالبندر دائرة المركز جثة هامدة بادعاء تناول مواد سامة ولا توجد شبهة جنائية، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كما تلقى إخطارا ثانيا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "هناء صلاح أبوالعزايم أحمد" 17 عاما، مقيمة بالبندر دائرة المركز مصابة بتسمم إثر تناول أقراص السوس السامة ونقلت إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤال أسرة المجنى عليهما أكدوا عدم معرفتهم أسباب الحادثين ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضران بالواقعتين وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.