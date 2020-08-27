أسعار العملات اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 27 أغسطس الحالي، في عدد من البنوك كالتالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.86 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.88 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.