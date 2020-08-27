تدشين أول شركة خاصة للنظافة لكنس شوارع وميادين الدقهلية

أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، إشارة البدء لتدشين عمل أول شركة نظافة خاصة للعمل في كنس الشوارع والميادين ورفع القمامة في الدقهلية.

وقال المحافظ، إن الشركة تبدأ باكورة عملها بنطاق مدينة المنصورة حيث ينطلق 100 من العمال العاملين بالشركة في شوارع وميادين المنصورة الرئيسية والفرعية لكنسها ورفع القمامة عنها.

وأضاف مختار، في بيان له، أنه تم تقسيم المدينة إلى 8 قطاعات يتم العمل فيها على التوازي، ويمارس عمال الشركة عملهم على فترتين، صباحية ومسائية، يوميا حيث تبدأ الفترة الصباحية من السادسة إلى الواحدة ظهرا، والمسائية من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.

وأشار إلى أن انطلاق بدء عمل هذه الشركة جاء ضمن الجهود المبذولة لأجهزة المحافظة بهدف القضاء نهائيًا على مشكله تراكمات القمامة بالشوارع والميادين حرصا على توفير بيئية صحية وآمنة لمواطني الدقهلية وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.