البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية إلكترونية للشباب بعنوان "بكم نستطيع"

أعلن مجمع البحوث الإسلامية إطلاق حملة توعوية إلكترونية تخاطب الشباب بعنوان "بكم نستطيع"، لبث الأمل في نفوس الشباب، وحثّهم على العمل والإنتاج من أجل تقدم وازدهار مصر، خصوصًا في ظل هذه الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وتحتاج إلى أن يعي كل فرد دوره ويستشعر مسؤوليته نحو مجتمعه ووطنه الذي يعيش فيه.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام للمجمع، إنَّ الحملة تأتي ضمن جهود المجمع في التوعية المجتمعية الشاملة بالقضايا المهمة التي تشغل بال الناس وتتفق مع استراتيجية الدولة في البناء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجانب التوعوي فيما يتعلق بتلك القضايا الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في البناء وتقضي على كل ما من شأنه أن يعيق حركة التنمية، في ظل هذه الظروف الحالية التي تحول دون تواجد الوعاظ والواعظات بين الناس، حيث يتم تنفيذها إلكترونيًا على موقع المجمع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، وذلك بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وأضاف "عيّاد"، في تصريحات له، أنَّ الحملة تستهدف تأكّيد دور الشباب في بناء الوطن، مبينًا أنَّ تحقيق الذات وبناء الشخصية الفردية هو السبيل الأول لرفعة أي مجتمع وتثبيت أركانه، فالمجتمع يقوم على قدرات أبنائه وإرادتهم في النجاح وعزيمتهم القوية في مواجهة أي تحديات يمكن أن تنال قيامهم بدورهم.

وأوضح الأمين العام أنَّ الحملة تركز على أهمية بناء جيل لديه الوعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تجعله على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في بناء الوطن والحفاظ عليه، إضافة إلى معالجة الجوانب السلبية التي تؤثر على الشباب وتصيبهم باليأس والإحباط، مشيرًا إلى أنَّ روح العمل الجماعي واستحضار قيم البذل والعطاء من شأنه أن يقدم للعالم صورة طيبة عن المجتمع المصري الذي أثبت أبناؤه على مرّ التاريخ والأزمنة أنهم قادرون على صناعة تاريخ من الحضارة والرقي والإنجازات.