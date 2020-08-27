سلطان عمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي أوجه التعاون الثنائي

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أوجه التعاون الثنائي القائم بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بقصر البركة بسلطنة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك والتطورات الإقليمية و الدولية.