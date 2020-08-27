الداخلية تنفي ادعاءات الإخوان: إسراء عبدالفتاح بصحة جيدة ولم تصب بنزيف

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تمّ تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" -الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية- وبشأن ادعاء شقيقة المتهمة إسراء عبدالفتاح، بتعرض شقيقتها لنزيف إثر إعطائها دواء لا يناسب حالتها الصحية لمعاناتها من ارتفاع بضغط الدم، مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم.

"الداخلية": شقيقة إسراء عبدالفتاح ادعت تعرض النزيلة لنزيف بسبب تناولها دواءً لا يتناسب مع مرضها بارتفاع ضغط الدم

وأكّد مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صادر اليوم، أنَّ النزيلة حالتها الصحية جيدة جداً وفي معدلاتها الطبيعية ولا تتناول ثمة عقاقير طبية منذ بدأ محبسها لعدم معاناتها من أي أمراض عضوية.

وأوضح أنَّ ما تمّ تداوله في هذا الشأن من إدعاءات يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لتروّيج الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.