البيئة: عقد جلسات بقنا وكفر الشيخ لمشروعات البنية التحتية للمخلفات

عقدت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، جلسات التشاور المجتمعي بمحافظتي قنا وكفر الشيخ، الواقعتين في نطاق عمل البرنامج، وذلك فى إطار خطة عمل البرنامج، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض، بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية من مصانع تدوير ومدافن صحية.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية تحقيق مشاركة مجتمعية فعالة، من خلال عقد جلسات الاستماع والتشاور المجتمعي، مع أصحاب المصلحة والفئات المعنية في المجتمع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وفقًا للاشتراطات الدولية والمحلية، من أجل الحصول على الموافقات البيئية والمجتمعية لإنشاء وتشغيل تلك المشروعات.

لا سيما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات من مجلس النواب، الذى ينص على تنفيذ كل أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا، وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية، وطبقًا للمعايير الدولية من مؤسسات التمويل العالمية (الاتحاد الأوروبي/ بنك التعمير الألماني/ هيئة التعاون الدولي الألمانية/ هيئة التعاون السويسرية).

وأكدت وزيرة البيئة، أن الغرض من تنفيذ هذه المشروعات، هو المساهمة في تنفيذ مخرجات البرنامج الوطني، لإدارة المخلفات الصلبة الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة للإدارة المستدامة للمخلفات، وتحسين الظروف الصحية بالمحافظات، وحفظ الموارد الطبيعية في إعادة الاستخدام والتدوير للمخلفات، وخفض كمياتها للمساهمة في خفض معدلات التلوث إلى جانب خفض تكاليف إدارة المخلفات، من خلال زيادة مصادر الدخل من المواد المعاد تدويرها والسماد العضوي والوقود البديل RDF، عالي الجودة بالإضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي ومشاركة القطاع الخاص.

وفي محافظة قنا، قام البرنامج الوطنى بالمحافظة، بعقد جلسات التشاور المجتمعى، لإنشاء وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة للمخلفات الصلبة المنزلية بمركز قوص بمحافظة قنا، باستخدام تقنيات ميكانيكية وبيولوجية، لإنتاج السماد العضوي، إلى جانب إنشاء المدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية كجزء من خطة إدارة المخلفات الصلبة المقترحة في المحافظة.

وذلك بحضور ممثلى محافظة قنا، والوحدات المحلية بموقع المشروع والجهات الاستشارية للبرنامج الوطنى، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، إلى جانب ممثلى وزارات الصحة، الموارد المائية والري، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الدفاع، الداخلية، الزراعة، الكهرباء، المالية، ممثلى الإعلام، العمد وزعماء القبائل والعائلات، الجمعيات الأهلية، المزارعين وجامعي القمامة.

ومن ناحية أخرى، تم عقد جلسات التشاور بمحافظة كفر الشيخ، بشأن إنشاء مصنعى تدوير المخلفات بمركزى دسوق ومطوبس بالمحافظة، بحضور الجهات المعنية من ممثلى المحافظة والوحدات المحلية، وهيئة التنمية الصناعية والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، واستشارى البرنامج، وفرع جهاز البيئة بالمحافظة.

بدأت جلسات التشاور، بعرض تقديمى لأهمية تنفيذ تلك المشروعات لاستكمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة ومواقعها المقترحة النموذجية، من حيث امتثالها للمسافات القانونية المطلوبة بالمحافظة، وتحديد وتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة اجتماعياً وبيئياً للمشروع المقترح، بما في ذلك التنوع البيولوجي والعناصر البيئية (التربة والمياه والهواء)، والتدابير والإجراءات المقترحة لتجنب وتقليل الآثار السلبية (إن وجدت)، خلال جميع مراحل المشروع، كما تم خلال الجلسات، فتح باب المناقشة بين الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة للاستماع إلى كل الآراء والاستفسارات، وتوزيع استمارات بيان الرأي وتوثيق كل الآراء، لأخذها فى عين الاعتبار.