قريبا.. جنوب أفريقيا تنتج لقاحات كورونا

قد تصبح جنوب أفريقيا أول دولة في القارة السمراء تنتج لقاحا لوباء كورونا المستجد "كوفيد -19"، فمن المقرر أن توقع صفقة جديدة للمساعدة في إنتاج اللقاحات التي ستعزز من قدرات الحكومات الأفريقية على مواجهة الوباء، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إنَّ جنوب أفريقيا تستضيف 3 تجارب سريرة للقاح الوباء.

وتوصلت حكومة جنوب أفريقيا إلى اتفاق جديد يشمل "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"، وهو منظمة عالمية تمول تطوير اللقاحات ، ومعهد بيوفاك في كيب تاون الذي سيشهد عمليات التجهيز النهائي، وشركة اللقاحات الحكومية هي واحدة من الشركات القليلة في الدولة التي لديها القدرة على تجميع الجرعات في موزعات معقمة إذا نجحت التجارب السريرية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة بيوفاك مورينا ماخوانا: "ما نبحث عنه هو شراكات وبمجرد التوقيع، سنتمكن من إصدار إعلان"، مشيرة إلى أنَّ "اتفاقية التصنيع ستضع إفريقيا على مسار مشابه للقارات الأخرى".

وجنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تستضيف العديد من الدراسات السريرية، حيث قامت مؤخرا بتجربة لقاح "أسترا زينيكا" على 2000 شخص بالشراكة مع جامعة أكسفورد، كما أعلنت شركة "نوفافكس" في وقت سابق من هذا الشهر أنها تبدأ المرحلة الثانية من تجاربها السريرية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس البحوث الطبية في جنوب ـفريقيا جليندا جراي، إلى أن خُمس المتطوعين البالغ عددهم 60 ألفًا والمتوقع أن يسجلوا في جميع أنحاء العالم في تجربة لقاح "كوفيد -19" التابع لشركة جونسون آند جونسون سيكونون في جنوب أفريقيا.