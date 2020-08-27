حكم تاريخي بالسجن مدى الحياة ضد منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا

أصدرت محكمة نيوزيلندية حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط على الأسترالي برينتون تارانت بعد اعترافه بقتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.

كما اعترف تارانت بـ40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك، في أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.

وقال القاضي كاميرون ماندر، في محكمة كرايست تشيرش، أمس الخميس "جرائمك شريرة لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد شروط العقوبة"، وحول عقوبة السجن المؤبد من دون إطلاق السراح المشروط، تساءل القاضي ماندر: "إذا لم يكن في هذه الحالة، فمتى؟".

ويعني الحكم من دون الإفراج المشروط أن الجاني لن يُمنح الفرصة لمغادرة السجن بعد قضاء جزء فقط من عقوبته الإجمالية، حيث إن نيوزيلندا لا تطبق عقوبة الإعدام كجزء من نظامها القضائي، ووصف القاضي ماندر إن مثل هذه الأحكام مخصص فقط لـ"أسوأ جرائم القتل".

ووجه الشهود على الهجوم رسالة تحدّ لمنفذ العملية لدى وقوفهم أمامه رغم اختلاف ردودهم بين إبداء الغضب وذرف الدموع، وبدأت جلسة الاستماع لإصدار الحكم على المهاجم برينتون تارانت بالمحكمة بشهادات من أفراد العائلات المسلمة التي استهدفها العام الماضي.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عند سماعها الحكم على تارانت، إن ذلك يعني أنه "لن يكون لديه سمعة سيئة ، ولا منصة، وليس لدينا سبب للتفكير فيه، أو رؤيته أو الاستماع إليه مرة أخرى، وآمل أن يكون اليوم آخر مرة لدينا فيها سبب لسماع أو نطق اسم الإرهابي".

وبعد أقل من شهر من الحادث، صوّت البرلمان بأغلبية 119 صوتاً مقابل صوت واحد على إصلاحات تحظر الأسلحة شبه الآلية العسكرية وكذلك الأجزاء التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نارية محظورة، وفرضت نيوزيلندا قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة.