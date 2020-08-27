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محمود مسلم

رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية السعودي ببغداد

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(وكالات)
05:28 م | الخميس 27 أغسطس 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية السعودي الذي من المرتقب أن يلتقي أيضاً نظيره العراقي فؤاد حسين.

وكان وزير الخارجية العراقي قد استقبل في مكتبه ببغداد، الثلاثاء الماضي، السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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