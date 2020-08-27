محافظ عدن الجديد يصل العاصمة المؤقتة تنفيذا لاتفاق الرياض

وصل أحمد الملس الذي عين محافظا لعدن بموجب تنفيذ اتفاق الرياض، إلى عدن لتسلم مهامه، وأكد المحافظ فور وصوله مطار عدن الدولي قادماً من العاصمة السعودية الرياض أن من ضمن أولوياته توفير الخدمات لأبناء عدن الذين ذاقوا الويلات بنقص الخدمات أثر الحروب والصراعات التي شهدتها عدن، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

الملس يدعو الجميع للتعاون لبناء عدن وعودتها لطبيعتها

وأوضح الملس: "أن لدينا دعما تنمويا من الأشقاء في البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن ودعم حكومي للتنمية في عدن".

ودعا الملس، الجميع للتعاون لبناء عدن وعودتها لطبيعتها، وقال: "لقد عانى أبناء عدن الكثير"، موضحا أنه لن يسمح بالعبث والمتاجرة بمعاناة الناس".

وكانت السعودية قد قدمت أواخر يوليو الماضي آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الجانبين والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو الماضي.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.