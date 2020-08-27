وفدا مفاوضات السودان يواصلان مراجعة وتنقيح ملفات القضايا السياسية

واصل وفدا الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح- الجبهة الثورية، اجتماعاتهما صباح اليوم بمقر المفاوضات بفندق بريميد بجوبا بحضور فريق لجنة الوساطة الجنوبية.

وأوضح الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة الجنوبية في تصريح صحفي، أنّ طرفي التفاوض واصلا عقد جلساتهما عبر 3 لجان لمراجعة وتنقيح وصياغة ملف القضايا السياسية وملف الترتيبات الأمنية مسار دارفور وملف القضايا السياسية - المنطقتين.

وأشار مطوك، إلى أنّهم يعملون الآن مع 3 لجان لمراجعة الأوراق وهي، لجنة مراجعة ورقة البروتوكول السياسي لمسار دارفور، ولجنة مراجعة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، ولجنة مراجعة البروتوكول السياسي للمنطقتين.

وأعلن عضو لجنة الوساطة الجنوبية، أنّه سيتم التوقيع على الملفات في الساعة السابعة من مساء اليوم بمقر المفاوضات بجوبا.

مطوك يدعو وسائل الإعلام لحضور التوقيع على الاتفاقيات

وقدم مطوك، الدعوة لوسائل الإعلام لحضور التوقيع على الاتفاقيات مساء اليوم عند الساعة السابعة مساء بفندق بيراميد في العاصمة جوبا تمهيدًا للاحتفال غدًا الجمعة.

يذكر أنّ الوساطة حددت يوم 28 من الشهر الحالي موعدا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بكل فصائلها.