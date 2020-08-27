محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 13 مشروعا جديدا احتفالا بالعيد القومي

افتتح عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، عددًا من المشروعات فى القطاعات الخدمية، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، حيث تم افتتاح 3 مدارس، و4 محطات صرف صحي، وتفقد 5 مشروعات بقطاعات الصحة والطرق ومياه الشرب بقرى ومدن قها وطوخ والقناطر الخيرية.

استهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي، الذي تبلغ تكلفته 283 مليون جنيه، حيث يتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين.

وكذلك يحتوى المستشفى على 38 جهازًا للغسيل الكلوى، ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرة، كما قام بتفقد مستشفى القناطر للحروق، الذي يعد أول مستشفى تخصصى بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقام على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفته 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وشدد "الهجان" على سرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد، وخلال الجولة افتتح الهجان مدرسة عمرو موسى الثانوية بالقناطر الخيرية، بتكلفة 4 ملايين جنيه (توسع) (9 فصول)، ومدرسة أبوالغيط الابتدائية الجديدة بأبوالغيط بالقناطر الخيرية (إحلال كلى) بتكلفة 5 ملايين جنيه 8 فصول، ومدرسة الشهيد عبداللطيف خفاجى ثانوى بقرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية (توسع) (12 فصلاً) بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وتفقد المحافظ محطة معالجة صرف صحي أجهور الصغري بطاقة 20 ألف م3/ يوم مرحلة أولى وإجمالى طاقة المرحلة الحالية والمستقبلية 40 ألف م3/يوم بتكلفة 185 مليون جنيه وتخدم المحطة قرى (ترسا - قرقشندة - أجهور الصغري - قرنفيل - البرادعة - سندبيس - عزبة سيد محمد).

وتفقد محطة معالجة الحديد والمنجنيز من المياه بشبرا شهاب (الطاقة 50 لتر/ث، وتنتج 4320 متر3/ يوم، بتكلفة الإنشاء 30 مليون جنيه، كما تفقد محور الباسوسية (أعمال رصف وتغطية) بتكلفة 24 مليون جنيه وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية.

وتوجه "الهجان" لمدينة قها، حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد هشام بيومى الإعدادية بمدينة قها (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه 6 فصول، كما افتتح محطات الصرف الصحى بقرية الناصرية بطوخ بتكلفة 26 مليون جنيه، وصرف صحى قرية الحصة بتكلفة 22 مليون جنيه، كما افتتح مشروع صرف صحى قرية السفاينة غرب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك افتتاح مشروع صرف صحى قرية الغزاوية بتكلفة 9 ملايين جنيه.