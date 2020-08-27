كورونا يغلق برلمان كوريا الجنوبية وميركل تدعو لعودة القيود

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه نظراً لزيادة عدد الإصابات بـ"كورونا" في البلاد، ينبغي العودة إلى تضييق القيود مرة أخرى"، مضيفة في تصريحات، نشرتها صحيفة "دي فيلت"، أنه يجب التقيد الصارم بقواعد النظافة، وتغريم منتهكي شرط الكمامة ما لا يقل عن 50 يورو.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و821 ألفاً و819 حالة، عقب تسجيل 44 ألفاً و109 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 179 ألفاً و708 حالات، عقب تسجيل 1222 حالة وفاة جديدة خلال يوم.

وأعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين عن تسجيل عدد قياسي من الإصابات، تجاوز 10 آلاف حالة، لأول مرة منذ تفشي الوباء. ووفقاً لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت 10550 حالة إصابة جديدة، أمس الأول، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 370 ألفاً و188 حالة. وأغلق البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم، ووضع مجموعة من النواب في الحجر الصحي الذاتي بعدما أبلغت البلاد عن عدد قياسي من الإصابات اليومية.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في باكستان إلى 294 ألفاً و513 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أمس، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و272 حالة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 75 ألفاً و760 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و310 آلاف و235 حالة، وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم، أن عدد الوفيات خلال 24 ساعة بلغ 1023 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 60 ألفاً و472 شخصاً.