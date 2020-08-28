التفاصيل الكاملة للولاية التعليمية حال وجود نزاع بين الوالدين

تمتلئ محاكم الأسرة بآلاف النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها، يكون ضحيتها الأولى الأطفال.

فالولاية التعليمية من أهم الدعاوى الشائكة التي تنظر أمام محاكم الأسرة، وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي الولاية التعليمية، ولمن تؤول في حالة الخلافات الزوجية، وفقا لما قاله المحام محمد حمزة، المختص في قضايا الأحوال الأسرية في حديثه إليها.

يقول "حمزة" في حديثه، إن المقصود بالولاية التعليمية حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 عاما وهذه الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للآمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره يأمر على عرضه دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

وأضاف "حمزة"، أن الولاية التعليمية تؤؤل للأم في حالة الخلافات الزوجية، بشرط اثبات نزاع قضائى بين الزوجين، موضحا الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية.

الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية

ـ قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية، ولم يحدث طلاق، وفى حالة الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق.

ـ تقديم أصل شهادات ميلاد الأطفال، ويرفق صورة منها مع الطلب.

ـ تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

ـ تقديم بيان القيد بالمدرسة.

ـ عمل توكيل قضائي للمحام.

إجراءات الحصول على الولاية التعليمية للأم في حالة الخلافات الزوجية

ـ تودع الأوراق بقلم المحكمة.

ـ تحدد الجلسة الأولى بعد دفع الرسوم، والتي غالبا ما تكون بعد أسبوع من تسديد الرسوم.

هل يحق للأب إلغاء الولاية التعليمية من على الأم ؟

الولاية التعليمية للأم الحاضنة، وفي حالة تقدم الأب بالتظلم من الولاية التعليمية يتم رفض تظلمه خاصة، في حالة الطلاق.

إلى متى تستمر الولاية التعليمية للأم؟

تظل الولاية التعليمية للأم قبل الطلاق أو بعد الطلاق، في كلتا الحالتين إلى نهاية سن الحضانة للأطفال.

الضوابط الحاكمة والاجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية.