ضبط مزرعة "قراميط" تتغذى على الحيوانات النافقة والجيفة بالدقهلية

ضبط حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، اليوم، مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة، والجيفة بمدينة بني عبيد.

وبحسب بيان رئاسة مركز بني عبيد، لوحظ تجريف الأرض الزراعية بعمق مترين، ووجود كلاب ميتة، وعظام حيوانات نافقة، وريش فراخ بالمزرعة المقامة على مساحة 350 مترًا وسط الأرض الزراعية، بحوض الجرن بحفر بمنطقة السنباري.

وأشار البيان إلى تغذية القراميط على مخلفات وأحشاء الطيور، وكذلك الحيوانات النافقة، مثل الكلاب، والمواشي، والأغنام الميتة، كما لوحظ أثناء الحملة على جانبي المزرعة، تواجد روث حيوانات، وسبلة طيور، وبواقي، وعظام حيوانات.

واستدعى رئيس المركز، مدير الجمعية الزراعية، وتم تحرير محضر تجريف أرض زراعيه لصاحب الأرض، وكذلك إحضار حفار وردم الحفرة والمزرعة بالكامل، وقامت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد "قابيل"، استمرار مثل هذه الحملات للقضاء على كل ما هو فاسد، للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين من أهالي المركز.