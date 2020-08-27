استشاري عظام: 10 أخطاء شائعة يجب تجنبها للحفاظ على عظام قوية

حذر الدكتور هاني محمود الطير، استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والكتف بمستشفى الروان بألمانيا، من 10 أخطاء شائعة، على كل إنسان أن يتجنب فعلها للحفاظ على عظام قوية وصحية.

وأوضح أن ارتداء السيدات الحذاء العالي، أو ما يُسمى بـ"الكعب العالي"، يضر بمفصل الكهل والظهر والركبة لمدد طويلة، مازحًا: "الشياكة والموضة جميل جدًا، بس نخليها في إطار صحي".

ونصح "الطير"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق، بممارسة الرياضة وكذلك الحركة المستمرة، لأنها تُساعد الشخص في تحسين وظائف جسده، كما حذر من عدم الاهتمام بالطعام الصحي الجيد، ناصحًا بالاتجاه إلى تناول الأطعمة التي تفيد العظام مثل الكالسيوم وفيتامين "دي"، قائلًا "دايمًا يكونوا موجودين في النظام الغذائي بتاعنا".

وأكد استشاري جراحة العظام، أنه يجب أن ينتبه أي إنسان أثناء جلوسه، "لازم يكون ظهري مفرود، لازم يبقى مسنود من ورا، مش يبقى ملوي، لأن ده يزود الحمل على نقاط معينة في الظهر"، كما نصح المواطنين الذين يجلسون على جهاز الحاسب الآلي بالابتعاد بمسافة آمنة حتى لا يُؤذي أعصابه ومفاصله، وكذلك ارتداء نظارة واقية وحامية من الأشعة التي تخرج من الكمبيوتر.

وشدد "الطير" على ضرورة النوم على مراتب ومخدات طبية، "اللي هي مش قطن، مش اللي بتبوظ كل شوية وتهبط، لازم تكون سطحها مستقيم، المخدات الصحية لازم تكون واخدة كيرف الرقبة، لا تكون عالية ولا واطية، تكون في مستوى الكتف"، مشددًا على ضرورة أن يأخذ الإنسان راحة للجسد والنوم ليس أقل من 6 إلى 8 ساعات يوميًا، فالبعض لا يعيرون اهتمامًا بذلك كونهم يعملون في أكثر من عمل.

ونصح السيدات بإجراء فحص بعد سن الأربعين عن هشاشة العظام، وعندما يقتربن من سن الـ35 عامًا، يجب أن يتناولن فيتامين دي، حتى وإن كانت التحاليل لا تشير إلى الاحتياج لها، وبعد سن الـ40 يُصبح هذا الفيتامين ضرورة ملحة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم تناول الكثير من الأطعمة الجاهزة من الشوارع، حتى لا يضر بجسم الإنسان ويُسبب هشاشة العظام.

وشدد استشاري جراحة العظام على ضرورة شرب المياه بشكل كبير، "المياه ثم المياه ثم المياه، لازم نشرب مياه كثيرة، لأنها سر حياة البني آدم، الجسم فيه نسبة كبيرة من المياه وتخرج عن طريق العرق أو مدرات البول أو القهوة أو الشاي، ولازم نعوض المفقود من المياه بشكل مستمر، العظم ذات نفسه اللي يبان للإنسان أنه نسيج قوي ومتكامل، أصله مياه".

ونصح المواطنين بعدة إجراءات احترازية يتبعونها أثناء "الشيل" أو "الوضع"، فذكر أنه عندما يقدم الشخص على حمل أي شيء، يجب عليه أن يفكر في تحميل هذا الشيء على أكثر من مفصل في جسده، وليس على ظهره فقط، "لازم أنزل للأرض الأول، ركبتي تبقى متنية، الحوض بتاعي متني، آخذ الحاجة وأطلع بيها، ومفيش حاجة اسمها الشيل على الدماغ، دي لازم الثقافة الجديدة اللي نتبعها".