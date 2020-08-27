7 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 969 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم بالبورصات العالمية بمقدار 7 جنيهات في الجرام الواحد، ليسجل عيار 24 مبلغ 969 جنيهًا، مقابل 976 جنيها في بداية المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس في البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 962 و969 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 842 و848 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 722 و727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و784 جنيهًا.