مسودة اشتراطات محال العطارة: توفير هواء بارد للعمال والأسطح الساخنة

وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة والتي سيتم على أساسها إصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل، وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.

وتضمنت مسودة اشتراطات خاصة بمحال "العطارة والتوابل" و"التمور والمكسرات" و"الحبوب"و"البن" و"المشروبات الغازية الغير كحولية"، عددا من الاشتراطات المهمة أبرزها اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل والالتزام بالمستويات المأمونة لدرجات الحرارة التي يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث إضرار للعاملين، والتي تتناسـب مع طبيعة العمل ومقـدارالجهد المبذول في أدائه، وتوفير الإضاءة المناسبة الكافية لنوع العمل، وتهوية مكان العمل بزيادة عدد الفتحات فى الحوائط والأسقف ويراعى مرور الهواء البارد من خلال فتحات من أسفل مكان العمل إلى العمال ثم إلى الأسطح الساخنة.

وإلى نص مسودة الاشتراطات الخاصة بها:

1- يجب أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيدا وأن تكون مستوية ونظيفة.

2- تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق مع ضرورة حصول العاملين في تجهيز وعرض المواد الغذائية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

3- مراعاة عدم تجمع القمامة والمخلفات خاصة في المناور والتخلص منها أولا بأول حتى لا تكون مصدرمن أسباب اندلاع الحرائق مع مراعاة الكشف الدوري على أجهزة التكييف المركبة في المناور وغيرها مع تركيب خوانق لهب بالمكيفات المركزية.

4-يجب اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل والالتزام بالمستويات المأمونة لدرجات الحرارة التي يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث إضرار للعاملين، والتي تتناسـب مع طبيعة العمل ومقـدار الجهد المبذول في أدائه.

5- تهوية مكان العمل بزيادة عدد الفتحات في الحوائط والأسقف ويراعى مرور الهواء البارد من خلال فتحات من أسفل مكان العمل إلى العمال ثم إلى الأسطح الساخنة ثم إلى فتحات الخروج العلوية.

6- يجب توفيرالإضاءة المناسبة الكافية لنوع العمل الذي تجري مزاولته سواء كانت إضاءة طبيعية أوصناعية.

7- يجب عند استعمال أي جهاز أو آلة كهربائية أو كابلات أو أسلاك أو أية توصيلات أو مفاتيح أن تكون من النوع المسموح باستعماله طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً.

8- يجب مراعاة الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي لتلافى حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء.

9- يجب استعمال التوصيلة الأرضية بالنسبة للأجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة محلياً دون إهمالها أو تركها.

10- يجب التأكد من أن الجهاز أو الآلة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية لها.

11 - يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار على أن تكون هذه المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة خاصة في حالة الطوارئ.