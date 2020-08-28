طبيب عيون عن دراسة تحسين ضعف النظر في المنزل: ما زالت في إطار البحث

علق الدكتور نبيل رجائي، رئيس قسم العيون بمستشفى كيرون الإسبانية، على الدراسة الأمريكية التي زعمت أن النظر للضوء الأحمر 3 دقائق يوميًا يحسن ضعف البصر.

وقال "رجائي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، مقدم برنامج "مساء DMC": "المعلومات ما زالت في إطار البحث وما زال الوقت مبكرًا وعدد المرضى وفترة المتابعة الخاصة بهذه الدراسة قليلتين للغاية، ولو جرى إثبات هذا الأمر فإنه سيكون مفيدًا للغاية".

وأضاف رئيس قسم العيون بمستشفى كيرون الإسبانية: "نوعية التنشيط وفقًا لهذه الدراسة بسيطة جدًا وليس فيها أي نوع من الخطورة، لكن ما زال الوقت مبكرًا على التأكد من مدى صحة او عدم مصداقية هذه الدراسة".

وأوضح، أن البحث يجب إجراؤه على أعداد كبير من المرضى وأن تكون فترة المتابعة طويلة، وقد ينجم عنهما تقليل فترة النظر المطلوبة والتي أعلنت عنها الدراسة بشكل مبدئي وهي 3 دقائق: "البحث ما زال في بداية الطريق، ويجب أن يعتمد من جامعات معتمدة".