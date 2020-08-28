حفلات النجوم في مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر ترفع شعار كامل العدد

شهدت حفلات النجوم في مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر بمكتبه الاسكندرية اقبال جماهيري كبير حيث رفعت شعار كامل العدد

حفل مدحت صالح و الذي اقيم يوم 21اغسطس نفذت التذاكر بعد ساعات من اعلان موعد الحفل وقدم مدحت صالح حفل ناجح غني من خلال مجموعه من اشهر اغانيه

ايضا حفل علي الحجار الذي قدم مساء الخميس 27اغسطس رفع الحفل شعار كامل العدد ونفذت التذاكر قبل الحفل بأيام،وقدم الحجار خلال الحفل اشهر اغانيه بالاضافة الي تترات المسلسلات التي قام بغنائها

حفل مصطفي قمر المقرر احيائة السبت المقبل 29أغسطس نفذت التذاكر قبل الحفل ب4أيام ومن المقرر ان يقدم قمر مجموعه من اغانيه بالاضافه الي اغنيه من ألبومة الجديد المقرر طرحة اخر الشهر الحالي

تقام الحفلات بالمسرح المكشوف بمكتبه الاسكندرية مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.