الحكومة تنفي 13 شائعة منها "رفع سعر رغيف الخبز المدعم"

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وجرى رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 21 حتى 28 أغسطس 2020):

· إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

· رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%

· رفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة

· عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية

· انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية

· إغلاق كافة المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا

· إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة

· استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من إنشائها

· إخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم

· إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن

· رفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامناً مع إعادة فتحها للمواطنين

· إقامة مشروعات سياحية بمحمية "نبق" في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية

· زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر

إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحاً استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بإمكانية عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، بحضور 50 شخصاً فقط كحد أقصى، وبطاقة استيعابية100 شخص للقاعة المقام عليها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 50% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى عدم تجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع "الكيدز إريا"، فضلاً عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، والتي تصل لـ 50 قرشاً للرغيف، مع شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تشديد وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين، ومضاعفة الغرامة حال تكرارها.

وفي سياق متصل، فقد تم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل إلى 1450 رغيفاً بدلاً من 1250 رغيفاً، كما تم توحيد وتثبيت وزن الرغيف ليصبح 90 جراماً، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف الواحد دون أي نقصان، والحفاظ على ثوابت منظومة الخبز، أهمها سعر صرف رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش على بطاقات التموين، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة للمواطنين يومياً.

هذا وقد تم أيضاً توحيد الأوزان في كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطري، الملدن الماو) لتكون جميعها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات بكافة مخابز الجمهورية، على أن تقوم الوزارة بشن حملات متابعة ميدانية والتفتيش على كافة المخابز، لضبط أي تلاعب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

رفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، مُوضحةً أن قيمة جميع الغرامات المقررة على المخالفات كما هي دون زيادة، مُشددةً على اقتصار قيمة غرامة مخالفة ركوب المترو دون تذكرة أو استخدام التذكرة لأكثر من عدد المحطات المخصصة لها على الـ50 جنيهاً فقط، وذلك بهدف ضبط عملية الدخول والخروج من المحطات، حفاظاً على ذلك المرفق الحيوي.

وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر أي أخبار تتعلق بذلك المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.

عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات الأكسجين بشكل طبيعي بجميع المستشفيات، مع توافر مخزون استراتيجي كافٍ منها، مُشيرةً إلى المتابعة المستمرة لموقف توافرها بجميع المستشفيات وتوفير كميات إضافية منها قبل نفاد الكمية.

وتعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من إجراءات الحصول على منحة من الحكومة اليابانية بقيمة 9.3 مليون دولار لتوريد معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لصالح مستشفيات الصدر في عدد من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر الطبية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، مُوضحةً أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها أثناء التبرع بالدم، فردية الاستخدام لكل متبرع، ويتم التخلص منها بالطرق الآمنة، مُشددةً على تعقيم كافة مراكز التبرع وأفرعها بشكل مستمر قبل البدء وعقب انتهاء العمل بها، مع توفير كافة وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بها، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات.

ويمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18و 65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على "فيسبوك" من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: (https://www.facebook.com/donateblood)، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعاً لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنها 5 أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والخوف بين المواطنين.

إغلاق كافة المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق كافة المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإغلاق أي من المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل، مُوضحاً أن المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل مستمرة في تقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بالإضافة إلى جاهزيتها لمواجهة أي تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتتمثل المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا والواقعة في نطاق القاهرة الكبرى، والإسماعيلية في المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس وهي: العبور التخصصي، والاستقبال القديم، والمستشفى الميداني، وأكاديمية جراحة الصدر والقلب، والمستشفيات التابعة لجامعة القاهرة: قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى الباطنة، إلى جانب مستشفى الباطنة بجامعة بنها، وكذلك كل من مستشفى الأزهر التخصصي، والزهراء الجامعي التابعتين لجامعة الأزهر، ومستشفى الجراحات التخصصية بجامعة قناة السويس، ومستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان.

بينما تتمثل المستشفيات الجامعية التي دخلت خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى فيروس كورونا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية في مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، ومستشفى كلية الطب بجامعة الفيوم، ومستشفى المخصصة للعزل بجامعة الزقازيق، ومستشفى طلبة الجامعة بجامعة الإسكندرية، ومستشفى بني سويف الجامعي، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى أسوان الجامعي، ومعهد الكبد بجامعة المنوفية، هذا بالإضافة إلى مستشفى طنطا العالمي بجامعة طنطا، ومستشفى المنصورة الجامعي، ومستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (portal.mohesr.gov.eg)​.

إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، مُوضحةً أنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق وأن قاموا بسداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به، مُشيرةً إلى أن فتح حساب بنكي خاص لكل جامعة أهلية جديدة يهدف لتيسير إجراءات سداد الرسوم لمن لم يسبق لهم السداد من الطلاب.

وفى سياق متصل، فسيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له، وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، اعتباراً من السبت 5 سبتمبر وفقاً للجدول الزمني المعلن عنه، ويتم الاختبار بشكل إلكتروني محدد المدة الزمنية وبالتزامن بين كل المتقدمين، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 10 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقاً لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، ويكون الكشف الطبي ابتداءً من يوم الخميس 17 سبتمبر.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من إنشائها

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من إنشائها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد، مُوضحةً أنه تم بالفعل إدراج جامعة الملك سلمان الدولية ضمن تنسيق الجامعات لتستقبل أولى دفعاتها خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، حيث تم فتح باب التقديم لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، من يوم 22 حتى30 أغسطس الجاري، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للجامعة (ksiu.edu.eg).

وتهدف الجامعات الأهلية الجديدة، إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيلاً قادراً على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وفي سياق متصل، تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًا، وتقام على ثلاثة فروع، الأول في شرم الشيخ، ويضم 4 كليات (كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم) وفرع رأس سدر، ويضم 4 كليات (الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع)، وفرع الطور ويضم 7 كليات (الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض).

وتأتي من ضمن الجامعات الأهلية أيضاً جامعة الجلالة التي تقع على جبل الجلالة بمحافظة السويس، وتطرح الجامعة 66 برنامجاً في المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 34 برنامجاً، فضلاً عن جامعة العلمين الدولية حيث تقع في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامجاً في المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برامج.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

إخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الجيزة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحةً أن المحافظة قامت على الفور بتوفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة، والبالغ عددهم 232 أسرة، باعتبارها مناطق آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، مع تسليمهم عقود تمليك للسكن الدائم بها دون أي مقابل، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

وقد تم تجهيز الوحدات السكنية البديلة بمنطقة 6 أكتوبر للسكن الفوري ونقل السكان إليها، مع توجيه مديرية التربية والتعليم بسرعة تنفيذ إجراءات نقل ذويهم، بالإضافة إلى توجيه مديرية الشباب بإمكانية توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن التأكد من توافر المواد الغذائية بتلك المنطقة، كما تم التنسيق مع وزارة النقل لإنشاء محطة لنقل الركاب قريبة من تلك المساكن.

وفي النهاية، تناشد المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، وأن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، موضحةً أن ظهور التجويف الأبيض بها يرجع لظاهرة فسيولوجية تسمى "اللحم الأبيض للطماطم" تحدث في نهاية فصل الصيف، وغير ضارة نهائياً، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية تخضع للفحص بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وفي سياق متصل، تحتل مصر المركز الخامس في الإنتاج العالمي من الطماطم، بإجمالي كمية بلغت 7 ملايين و943 ألف طن، وذلك وفقاً منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بينما تأتي الصين في المركز الأول لإنتاج الطماطم بإجمالي انتاج 56 مليوناً و423 ألف طن طماطم سنويًا، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 18 مليوناً و399 ألف طن طماطم سنويًا، تليها في المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية بإجمالي كمية بلغت 13 مليونا طن سنوياً، ثم تركيا في المركز الرابع بإجمالي كمية بلغت 12 مليوناً و600 ألف طن طماطم.

وفي سياق متصل، فقد تجاوزت حصيلة الصادرات الزراعية المصرية 3.7 مليون طن، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى أغسطس الجاري، واحتلت الموالح المركز الأول بإجمالي صادرات بلغت مليونًا و388 ألفًا و910 أطنان، يليها البطاطس بـ 673 ألفًا و697 طنًّا، بينما جاء في المركز الثالث البصل بـ 287ألفًا و946 طنًّا، والعنب بلغ 128 ألفًا و136 طنًّا، بينما بلغ الثوم 31 ألفًا و524 طنًّا، كما ارتفعت صادرات محصول الفراولة إلى 20 ألفاً و761 طنًّا.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤثر بالسلب على سمعة محاصيل مصر الزراعية والإضرار بالصادرات الزراعية.

رفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامناً مع إعادة فتحها للمواطنين

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامناً مع إعادة فتحها للمواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار التذاكر لأي حديقة من حدائق وزارة الزراعة، وأن تذكرة الدخول لحديقة "الحيوان" كما هي دون أي تغيير بقيمة 5 جنيهات فقط، مُشيرةً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحيث تستقبل 50% من طاقتها الاستيعابية، وذلك حفاظاً على صحة الزائرين والعاملين بها.

وقد قامت الحدائق باستقبال الزائرين منذ 24 أغسطس الجاري بنسبة 50% فقط من طاقتها الاستيعابية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والمتمثلة في تحديد الكثافات من خلال تذاكر الدخول، فضلاً عن توزيع أماكن الزوار، مع تواجد لجان مرورية تنفيذاً للتباعد الاجتماعي، وكذلك توفير أجهزة لقياس حرارة الزوار عند الدخول، والالتزام بالكمامات، هذا إلى جانب منع التكدس أمام بيوت الحيوانات، بالإضافة إلى عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

إقامة مشروعات سياحية بمحمية "نبق" في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً بشأن إقامة مشروعات سياحية بمحمية "نبق" في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أي مشروعات سياحية تمثل خطورة على الشعاب المرجانية بالمحمية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على الحفاظ على الشعاب المرجانية النادرة، وحمايتها من التدمير أو التلوث، حفاظاً على التوازن البيئي، مُوضحةً أن ما يتم تنفيذه حالياً هو أعمال تطوير تشمل رفع كفاءة الخدمات للمقاصد السياحية بالمحمية، والتي تبعد تماماً عن نطاق محيط مياه البحر.

وفي سياق متصل، يقوم مركز مكافحة التلوث التابع للوزارة بإجراء أعمال المسح البيئي لكافة شواطئ المحميات الطبيعية، التي تتواجد بها أكبر نسبة من الشعاب المرجانية، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي بها، مع استخدام أحدث الأجهزة والمعدات لمواجهة أي تسرب لبقع الزيت من السفن العابرة بساحل البحر الأحمر لتجنب تأثيرها على الحالة الطبيعية للشعاب المرجانية، فضلاً عن شن حملات دورية لتنظيف الشواطئ، تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (eeaa.gov.eg).

زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، مُوضحةً أن قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية، والصادر بشأنها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017، كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.

وفي سياق متصل، سيتم السماح للشركات السياحية بإقامة الفعاليات بالمحميات الطبيعية بهدف تشجيع السياحة، وذلك وفقاً لعدة إجراءات، منها أن تتقدم الشركات السياحية بطلباتها لإقامة الأنشطة والفعاليات لقطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة، ليتم دراسة طلبات كل شركة على حده على أن يتم الرد خلال أسبوع، شرط ألا يزيد عدد المجموعات الممارسة للنشاط عن 45 فرداً تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء، فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم التوجيه بعرض الطلبات على اللجنة الفنية العليا المنوط بها دراسة القيم الحالية وتقديم تقرير مفصل عنها.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (eeaa.gov.eg).