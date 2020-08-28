مصرع شخص بطلق ناري في أسيوط

لقى شخص من قرية الدوير التابعة لمركز صدفا مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالبداري في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول "محمد سيد عبداللاه" 30 عاما، ومقيم بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري.

ونقل إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي بناء على تعليمات النيابة العامة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.