تفاصيل مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة بتأمين دخول 10000 جنيه

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 31 أغسطس الحالي، لبيع سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم، وبضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة.

وجاءت تفاصيل المزاد، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم تشمل سيارات ملاكي وموتوسيكل وبيك أب وميكروباص وأتوبيس ونقل وميني باص مرسيدس، فولفو، دودج، جراند شيروكي، فولكس، سكودا، بي إم دبليو، تويوتا، مازارتي، بورش، فورد، كيا، جاجوار، شيفورليه، دايو، مازدا، فيات، سوزوكي، هيونداي، بيجو، رينو، أودي، نيسان، ميتسوبيشي.

بضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة تشمل مجروش ألوان مختلفة، ألواح خشب وغيرها.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع الإسكندرية والدخيلة والسلوم

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه.

ويجرى دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن، خلال 15 يوما، والبيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.