تغريدة لسفارة أمريكا تلمح بعدم الرغبة في انفتاح الفاتيكان على بكين

أشارت صحيفة إيطالية إلى أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في انفتاح الفاتيكان على الصين، مستندة إلى تغريدة للسفارة الأمريكية لدى الكرسي الرسولي، على خلفية زيارة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" لروما، اتهمت فيها الحزب الشيوعي الصيني بسرقة التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن التغريدة كانت موجهة للفاتيكان، تزامنا مع تداول أنباء عن استعداد بابا الفاتيكان فرنسيس الكامل لتجديد الاتفاق المؤقت مع السلطات في بكين، الذي يعود لعام 2018، بشأن الجهة المخول لها تعيين أساقفة في الصين، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وأشار مقال "لا ريبوبليكا"، إلى أنه "لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة لا تنظر بإيجابية إلى انفتاح الفاتيكان على الصين، أولاً في عهد بنديكتوس السادس عشر، ثم فرنسيس".

وأضاف المقال، أنه يبدو، التغريدة التي كتبتها السفارة الأمريكية لدى الكرسي الرسولي رغبة في إبلاغ الفاتيكان بالشريك الذي توشك على إعادة تأكيد اتفاقية معه ما يعني التعاون والصداقة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أنه على الرغم من أن "الفاتيكان لا يتحرك من أجل غايات سياسية، بل يسعى إلى الصلح والسلام بين الشعب اليني الصيني والصينيين الكاثوليك. لكن من الواضح أن الانفتاح على بكين يبدو في الولايات المتحدة وكأنه تأييد لدولة لها أهداف تجارية في أوروبا وخارجها".