انتخاب أكينوومي أديسينا رئيسا لبنك التنمية الإفريقي للمرة الثانية

أعيد انتخاب النيجيري الدكتور أكينوومي أديسينا لمنصب رئيس بنك التنمية الإفريقي لولاية ثانية مدتها 5 سنوات أمس الخميس من قبل مجلس محافظي البنك، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم.

وجرت الانتخابات في اليوم الأخير من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2020، والتي عُقدت فعليًا في أبيدجان في كوت ديفوار أمس الأول الأربعاء.

وأعلن رئيس مجلس محافظي البنك، نيالي كابا، ووزير التخطيط الوطني في كوت ديفوار، نتيجة الانتخابات، والتي منحت أديسينا، 100% من أصوات جميع الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين في البنك.

وركزت فترة ولاية أديسينا الأولى على الأجندة الجديدة الجريئة لمجموعة البنك الدولي على أساس 5 أولويات إنمائية معروفة باسم تغذية أفريقيا-تصنيع أفريقيا- دمج أفريقيا-وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا، وتم انتخاب أديسينا لأول مرة كرئيس للبنك في 28 مايو 2015.

وأديسينا، لديه شهرة عالمية في مجال الاقتصاد والتنمية كما أنه حائز على جائزة الغذاء العالمية وجائزة سونهاك للسلام، وهو مميز في قيادة أجندة جريئة لإصلاح البنك وتسريع التنمية في إفريقيا.

وخلال فترة ولايته الأولى، حقق البنك، نتائج مؤثرة في حياة 335 مليون إفريقي، بما في ذلك 18 مليون شخص حصلوا على الكهرباء و141 مليون شخص استفادوا من التقنيات الزراعية المحسنة للأمن الغذائي.

وعلاوة على ذلك، استفاد 15 مليون شخص من الوصول إلى التمويل من الاستثمارات الخاصة، وتم توفير وسائل نقل محسنة لـ101 مليون شخص، وتمكن 60 مليون شخص من الوصول إلى المياه والصرف الصحي، كما حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية وهي "أيه أيه أيه" AAA من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية لمدة 5 سنوات متتالية.

ووافق مجلس البنك على زيادة رأس المال العام للبنك بنسبة 125%، من 93 مليار دولار إلى 208 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ البنك.

وسيبدأ أديسينا، الذي كان يشغل في السابق وزير الزراعة في بلاده، فترة ولايته الجديدة في الأولى من سبتمبر 2020 كرئيس أعيد انتخابه حديثًا.

وقال أديسينا: "أنا ممتن للغاية للثقة الجماعية والثقة القوية والدعم من مساهمينا لانتخابي لفترة ثانية كرئيساً للبنك".

وتحت قيادة أديسينا، وافق مجلس إدارة البنك على تسهيلات لدعم البلدان الأفريقية لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" بقيمة 10 مليار دولار أمريكي.

كما أطلق البنك سندات اجتماعية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لـ"كوفيد 19" في رأس المال العالمية، وهو أعلى سند اجتماعي مقوم بالدولار الأمريكي على الإطلاق في تاريخ العالم، وهو مدرج في بورصة لندن وبورصة لوكسمبورج وناسداك.