"فركش لما يكش" تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس

اختتم العرض المسرحي "فركش لما يكش" عروضه، مساء الجمعة، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

والعرض يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ومن إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، وموسيقى وألحان فاروق الشرنوبي، وتأليف وإخراج شوقي حجاب، وديكور وعرائس وملابس آيات خليفة، ونحت عرائس وماسكات محمد كشك، ومخرج منفذ لطفي السيد.

وتحث المسرحية على أهمية النظام والعمل والنشاط والحب والتسامح وروح التعاون، من خلال النمر "فركش" الكسول الذي يرفض دعوة لمعسكر رياضي يحث على النظام في كل شيء رغم استجابة جميع حيوانات الغابة، فهرب ووجد نفسه وحيدًا يعاني من الجوع والمرض حتى تحول شكله لحمار وحشي ثم إلى كلب، وازداد انكماشًا ليتحول شكله لقط، ثم أخيرا إلى حشرة غريبة تتلقاها مملكة النحل، فتعالجه بنظام غذائي وعملي وعلمي ليعود تدريجيًا إلى هيئته الأولى كنمر، وكان ذلك محور تحول في حياته، فقرر التغير للأفضل والتعلم من أخطائه.

وتحرص إدارة المسرح على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.