اليوم.. انطلاق امتحانات شهادة الأساس للطلبة السودانيين بالقاهرة

قال المستشار الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة، الدكتور مرتضى عثمان، إنه اكتملت الاستعدادات لانطلاق امتحانات شهادة الأساس السودانية بمركز القاهرة بالدقي، التي تبدأ اليوم السبت في الثامنة صباحا، تحت إشراف السفير محمد إلياس، حيث يجلس الطلاب في مركز مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات لمركز امتحانات المدرسة السودانية، ومركز مدرسة المجلس الأفريقي بالدقي.

وأوضح "عثمان"، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن عدد الطلاب الجالسين في مركز المدرسة السودانية بلغ 1512 طالبا وطالبة بجانب عدد 341 طالبا وطالبة يجلسون بمركز المجلس الأفريقي.

وأضاف المستشار الثقافي بالسفارة السودانية، أن السفارة السودانية قامت بتشكيل لجان في وقت مبكر لمتابعة عمليات سير الامتحانات لطلاب شهادة الأساس بمصر للإعداد ومتابعة عملية الامتحانات من مركز الخارج من قبل السفارة، واكتملت كل الترتيبات ووصل كبير المراقبين وتم تسليمه المركزين، مركز المدرسة السودانية بقيادة كبير المراقبين الأستاذ محمد الأمين ومركزالمجلس الأفريقي بقيادة الأستاذ حسن عثمان كبير المراقبين.

وأشار "عثمان"، إلى أن كل المراكز التي تدرس المنهج السوداني بمصر ستجلس من مراكز القاهرة، وأن العدد الكلي للطلاب الذين تحصلوا على رقم جلوس حتى الآن 1376طالبا وطالبة من مركز المدرسة السودانية، وعدد 341 من مركز المجلس الأفريقي.

وتابع أنه تم تسجيل عدد من الإضافات وتم عرضها على كبير المراقبين وتمت الموافقة عليها بالمدرسة السودانية لعدد 63 طالب وطالبة.

وأضاف المستشار الثقافي بالسفارة السودانية، "متوقع زيادة الطلاب الذين يأتون متأخرين لظروفهم المالية وظروف الجالية التي تعاني من ارتفاع الرسوم ولم يتمكنوا من سداد الرسوم في وقت مبكر".