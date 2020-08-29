أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، رسميا، أمس الجمعة، بدء خفض عدد القوات الأمريكية في العراق، ولم يجرى تحديد رقما للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع بغداد.

واعتبرت المتحدثة باسم وارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جيسيكا ماك نولتي، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أن قرار التخفيض جاء "بعد التقدم الذي حققناه في الحرب على داعش".

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس الجمعة، سيكون تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لإعادة القوات إلى الوطن، وتعهد حملة إعادة انتخابه بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأمريكية في العراق.

وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.

وتتواجد القوات الأمريكية في العراق لتدريب وتقديم الاستشارة لقوات الأمن التي تقاتل داعش.

وكانت القوات الأمريكية، بعد غزو العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003، انسحبت من البلاد، ثم بدأت في العودة إليها في 2014 بعد سيطرة مسلحو داعش الإرهابي على مساحات شاسعة من العراق.

والتقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال أبرز قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط، الشهر الماضي، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستبقي على تواجد أصغر لكنه مستمر في البلاد، وفقا ملا ذكرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.