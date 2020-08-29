سائقا نقل يخدعان تاجرا: وضع البضاعة بالسيارة فهربا بها

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على شخصين لسرقتهما طن و800 كيلو سكر من تاجر طلبا منه توصيل الكمية لهما، وعقب وضعها على سيارة نقل لازا بالفرار بدائرة مركز البلينا بسوهاج، وجرى ضبط السيارة والمسروقات.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ من "الأمير.ع.ع"، 33 عاما، تاجر جملة، ويقيم دائرة مركز جرجا، بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به تليفونياً وطلب منه شراء 1800 كيلو سكر، وعقب توصيلها له قام بتحميلها على سيارة ربع نقل ملكه ولاذ بالفرار.

توصلت تحريات وحدة مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "عمر.ع.ص"، 30 عاما، عامل، و"مؤمن.ن.ع"، 22 عاما، سائق، ويقيمان دائرة المركز مستخدمين في ذلك سيارة ربع نقل قيادة الثاني.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة والمسروقات بإرشادهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

جرى التحفظ على المضبوطات والسيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.