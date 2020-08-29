أبناء البداري يطالبون بتكملة المنطقة الصناعية وإنشاء مصنع رمان

طالب عدد من أبناء مركز البداري في أسيوط، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة إنهاء المدينة الصناعية بقرية المطمر التابعة للوحدة المحلية للكوم الأحمر، بمركز البداري لما لها من جدوى اقتصادية عالية.

وقال عقيل إسماعيل عقيل، مؤسس مبادرة "رحلة متطوع": "قدمنا طلبنا بطرق شتى كان آخرها لقاء رئيس هيئة الاستثمار ومحافظ أسيوط الخميس الماضي، وتم تقديم مذكرة تفصيلية لهما عن المنطقة الصناعية بالبداري وأهميتها في ظل إدراج هيئة تنمية الصعيد مشروع مصنع مركزات الرمان والموالح ضمن مشروعاتها المهمة".

وأشار إلى أن المشروع يحقق للمنطقة جدوى اقتصادية عالية، حيث يقع بين مزارع الرمان والموالح وجرى توصيل مرفق المياه وشق الطرق، ويتبقى الانتهاء من باقي المرافق.

وقال وائل ناصف خلف، من أبناء البداري، عضو المبادرة، "طالبنا رئيس هيئة الاستثمار ببحث تحويل هذه المنطقة إلى منطقة استثمارية أو إنشاء منطقة استثمارية داخل محافظة أسيوط، كما ناشدنا بتيسير في الإجراءات على صغار المستثمرين في الصعيد"، مؤكدا ضرورة إقامة المصنع بمدينة البداري دون غيرها، وعدم تغريب صناعة الرمان عن موطنه الأصلي.

وأشار محمد محمود نصير إلى أن المركز بحاجة ماسة إلى الإسراع في الإجراءات، من أجل ترفيق المنطقة الصناعية بالبداري.

وتابع: "مزارعو الرمان يعانوا من جشع المصدرين واستغلالهم لحاجتنا في بيع منتجاتنا وهي الأجود طبقا لشهادة مشروع سلاسل بالأمم المتحدة، لذلك لا بديل عن الاتجاة إلى التصنيع بدلا من تصدير الرمان كمادة خام".