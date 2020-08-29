محافظ أسيوط يوجه بنقل الباعة الجائلين إلى السوق المركزي

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات إزالة الإشغالات، ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بالمراكز والأحياء مراعاة للبعد الاجتماعي لهم وتسهيلا لحركة المرور بالشوارع والميادين.

ووجه سعد قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بتنظيم حملات يومية بالتنسيق مع إدارتي المرور وشركة المرافق.

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع رياض وتفرعاته بحي شرق أسيوط رافقه خلالها أسامة أنور نائب رئيس حي شرق ومسؤولي شركة المرافق.

وجرى توجيه الباعة الجائلين إلى السوق المركزي للمحافظة بمنطقة الحمراء، للحصول على محلات تجارية بأسعار مخفضة وتخفيف الازدحام عن الشوارع والميادين.

وأشار المحافظ الى انه تم تكليف رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف اعمال النظافة والتجميل ورفع كافة الاشغالات من الشوارع والميادين وحل الاختناقات المرورية بالتنسيق مع ادارة المرور وشرطة المرافق فضلا عن التنسيق مع ادارة البيئة بالمحافظة لتحرير محاضر للمحلات المخالفة والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حفاظاً على حياة المواطنين .