الأوقاف: لم نرصد مخالفات بصلاة الجمعة.. راهنا على وعي الشعب

قال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة عملت على تجهيز المساجد لصلاة الجمعة وفقا للإجراءات الاحترازية من خلال عمليات التطهير والتعقيم.

وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي، ضمن برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى: "راهنا على ثقافة ووعي الشعب المصري، بعدم التدافع، وبالفعل لم نرصد أي مخالفات بالأمس، رغم أن فيروس كورونا فوق طاقة البشر وهو فيروس عالمي".

وأكمل: "بالأمس كان هناك فرحة غامرة وعامة لدى جميع المصريين بالقرار، وشهدنا خطبة الجمعة 10 دقائق كانت عن النصائح والأمل وعودة المساجد بعد انحسار فيروس كورونا، وكان المصريون يعبرون عن فرحتهم بالزغاريد أمام مسجد السيدة زينب والحلوى والأرز باللبن".

وتابع: "هناك رغبة جارفة على استمرارية فتح المساجد، الآن نحن بصدد 10 دقائق للخطبة الواحدة وعندما نصل إلى صفر كورونا سيكون لكل مقام مقال، الجميع كان متكاتفا وهناك حالة وعي خلفتها كورونا لدى لشعب والجميع كان ملتزما بالكمامات والعلامات التي حددتها الوزارة بالمساجد، والمصلون وضعوا علامات خارج المسجد وهناك من تبرع بالكمامات دون جبر أو أمر لكن رغبة في استمرارية فتح المساجد".