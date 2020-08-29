الملا: الإسكندرية تمتلك 45% من قدرات تكرير البترول في مصر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيجرى اليوم افتتاح واحد من المشروعات البترولية المهمة ضمن عدد من المشروعات بقطاعات الدولة المختلفة.

وتقدم الملا، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، بالشكر الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر لقطاع البترول، قائلًا إنه ساهم في تحقيق العديد من قصص النجاح غير المسبوقة على مدار السنوات الست الماضية.

واستعرض وزير البترول، مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين ضمن توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، لافتًا إلى أن العرض ينقسم إلى جزئين، الأول هو خطة القطاع لتغطية السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين، والجزء الثاني سيجرى فيه شرح مشروع اليوم.

وأوضح، أن مصر حباها الله بموقع جغرافي متميز وهو ما يساعد على إيجاد المرونة في إتاحة الإمدادات بالنسبة منتجات الزيت الخام والمواد البترولية والوصول إلى الأسواق عند التصدير.

وأشار، إلى وجود 12 مصفاة تكرير ومجمع بترول رئيس موزعين على 4 مناطق رئيسة، أهمهم الإسكندرية التي تمتلك 45% من قدرات طاقة التكرير في مصر، السويس، القاهرة الكبرى، وأسيوط.