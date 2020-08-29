البترول: الإصلاح الاقتصادي قلل واردات مصر من البنزين إلى النصف

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر بدأت خطة الاكتفاء الذاتي من البنزين في عام 2016، وكانت مصر تستورد 3 ملايين طن سنويًا.

وأضاف الملا خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "بعد مرور 4 سنوات، انخفض هذا الرقم إلى النصف وأصبحنا نستورد 1.5 مليون طن، وهذا من خلال عدة مشروعات جرى تنفيذها".

وتابع، أن ترشيد الاستهلاك من الأسباب التي أدت إلى انخفاض واردات مصر من البنزين والمواد البترولية، مفسرًا ذلك بأن خطة الإصلاح الاقتصادي التي جرى تنفيذها بداية من عام 2016 وما صاحبها من تصحيح للتسعير وترشيد للدعم، أدى إلى زيادة الوعي عند المستهلك، وحصل ترشيد للاستهلاك بما يوازي 300 ألف طن.