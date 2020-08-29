الملا: 7.5 مليار دولار استثمارات إنتاج البنزين

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والبنزين في الخطة من عام 2020 حتى عام 2023، من خلال عدة مشروعات، مثل مشروع شركة أسيوط، ومشروع توسعات شركة ميدور بالإسكندرية، واستمرار خطط ترشيد الاستهلاك، ثم التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال المبادرة الرئيسية.

وأضاف الملا خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "استثمارات هذه المشروعات بلغت نحو 7.5 مليار دولار بما يوازي 120 مليار جنيه، وجرى إنفاق 5 مليارات دولار حتى اليوم بما يقدر بنحو 80 مليار جنيه".

وتابع: "سنعمل على مشروعات إضافية مثل مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للبترول في السويس، وكذلك بعض التوسعات ورفع كفاءة مصافي التكرير الحالية، لتغطية المرحلة من سنة 2030 حتى عام 2040 ويغطي فرص التصدير المستقبلية".