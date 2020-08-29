الملا: 3.5 مليار جنيه استثمارات توسعات "الإسكندرية للتكرير"

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جارٍ تنفيذ عدة مشروعات لزيادة إنتاج البنزين، مثل مشروع شركة أسيوط لتكرير البترول وسيفتتح قبل نهاية 2020 وسيضيف 800 ألف طن البنزين.

وأضاف الملا خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، أن هناك مشروع توسعات شركة ميدور بالإسكندرية وسيضيف 500 ألف طن من البنزين.

وتابع: "أما بالنسبة لمشروع إنتاج البنزين من خلال توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، فإنها تأسست في عام 1999 وبدأت العمل في عام 2000، وتقع الشركة في وادي القمر بالماكس، والهدف من التوسعات هو تأمين جزء من احتياجات البلاد من البنزين وتقليل الاستيراد من خلال إضافة 700 ألف طن سنويًا البنزين واستثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه بما يعادل 220 مليون دولار".

وأردف: "نفذنا المشروع خلال 24 شهرًا، ومتوسط أعداد العمالة بلغ 1500 عامل، وتمت العملية دون إصابات خلال 6 ملايين ساعة، وعملنا بنسبة 55% مكون محلي من خلال تنفيذ وإدارة المشروع من خلال الشركات المصرية الوطنية في قطاع البترول، واستعنا بالمعدات التي استوردت من شركة أمريكية".